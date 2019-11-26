المحجوب: السلاح الجوي إستهدف موقع للمعاقب دولياً صلاح بادي في منطقة القره بوللي

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب إن الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على نطاق العمليات بمحيط العاصمة طرابلس جمع ما بين السيادة على الأرض والسماء لصالح القوات المسلحة.

المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين أن القوات المسلحة التي استعادت السيادة الليبية على الأرض بتطهيرها من المليشيات استعادة سيادة الجو بعد الانتهاكات المتكررة للطيران الأجنبي دون الإذن والتنسيق مع القيادة العامة.

وأضاف أن الدفاعات الأرضية والجوية للجيش قادرة من حيث الكفاءة والفاعلية واليقظة على تنفيذ هذا الحظر الجوي وتثبيت السيادة الجوية للدولة الليبية التي يسعى الجيش لتحقيقها على أرض الواقع وحمايته من أي اختراق.

وكشف عن توجيه ضربة قوية لمليشيات الإرهابي المعاقب دولياً صلاح بادي ما دفعها إلى التقهقر إلى منطقة القرة بوللي وترك المحاور التي كان مكلفاً بها في محيط طرابلس ما يدل على خوفهم من تقدم قوات الجيش.

وأشار المحجوب إلى أن الضربة قطعت على مليشيات بادي طريق العودة إلى المحاور بالإضافة إلى توجيه ضربة لمقر هذه المليشيات ما تسبب في خسائر كبيرة في قواته.

وتابع:” المليشيات أُجبرت على الانسحاب من محور طريق المطار جنوبي العاصمة إلى حي الأكوخ لتنشئ عدة سواتر ترابية لتحتمي وراءها من قوات الجيش الليبي وهو الأمر نفسه الذي تفعله في منطقة صلاح الدين”.

كما أكد أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش تسيطر سيطرة تامة على مناطق الساعدية والعزيزية حتى الطريق الساحلي.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش إختتم حديثه بالقول:” إن مجموعة من قوات الجيش الموجود في منطقة العجيلات تحركت في إطار الخطة الموضوعة وإن هناك انهياراً بين المجموعات الإرهابية من مدينة الزاوية التي انسحبت إلى داخل المدينة خوفاً من تقدم الجيش نحوها”.

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