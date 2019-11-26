الدرسي: لقاء المشير حفتر بالمسؤوليين الأمريكيين يصب في صالح القوات المسلحة

رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن اللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بالمسؤولين الأمريكيين، يصب في صالح القوات المسلحة.

وقال الدرسي في تصريح لقناتنا، إن ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية يتوافق مع ما أعلنته القيادة العامة، بخصوص محاربة الإرهاب وتفكيك الملیشیات ونزع سلاحھا والتوزیع العادل للثروۃ، بما یضمن وصول کافة الخدمات التنمویة إلى كل مناطق لیبیا.

وأكد الدرسي أن اشتمال الوفد الأمريكي على هذا الزخم من الشخصیات المھمة، یعكس مدی أهمیة القیادۃ العامة للقوات المسلحة بالنسبة للجانب الأمریكي، ومدی جدیة الولایات المتحدۃ وحرصها علی توطید علاقاتها بالقائد العام.

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