رئيس الرقابة الإدارية يوجه بسرعة بإعداد التقرير السنوي للعام الجاري

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماع لمناقشة التقرير السنوي لعام 2019 م، اجتماع ضمّ رئيس الهيئة ومدراء الإدارات الرقابية العامة ومدير مكتب المستشارين ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير مكتب المتابعة بالهيئة.

وبين المكتب الإعلامي للهيئة أن مدراء الإدارات الرقابية استعرضوا جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس المشاكل التي تواجههم في إعداد التقارير والأسباب التي أدت إلى تأخير إحالة التقارير إلى مكتب التخطيط .

وأكد رئيس الهيئة سليمان الشنطي على ضرورة إنجاز مراحل إعداد التقرير السنوي للعام الجاري في الموعد المحدد وفق الخطة الموضوعة لهذا الشأن

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