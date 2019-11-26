تميم وأردوغان: نحرص على أهمية وحدة ليبيا

ليبيا – أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان لهما أمس الاثنين على أهمية وحدة البلاد العربية التي تعاني من أزمة في ليبيا والعراق واليمن، مجددين التزامهما بالمساهمة في تنمية القارة الإفريقية ودعمها للسلام والاستقرار والتنمية في كل من الصومال والسودان.

البيان الذي جاء عقب ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر وانعقاد الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين بحسب ما أوردته وكالة “الأناضول” التركية شدد على إلتزام البلدين المشترك بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة له إلى جانب حل النزاعات بالوسائل السلمية من دون اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو العقوبات.

يشار إلى أن الجانبان لم يتطرقا إلى الدعم الذي يقدمانه لمسلحي الوفاق بالمال والسلاح والإعلام في مواجه تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة طرابلس لبسط السيطرة عليها والقضاء على الميليشيات.

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