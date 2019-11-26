أعلنت بلدية زليتن الاتفاق على فتح المكب الرئيسي للبلدية والتأكيد على سعي المجلس البلدي لإنشاء مكب صحي وعصري.

وبين المكتب الإعلامي للبلدية أن الاتفاق جاء خلال الاجتماع الذي جمع المجلس البلدي بمخاتير محلات وسكان المناطق المجاورة للمكب الرئيسي والذي جرى خلاله بحث وضع المكب الرئيسي بمنطقة ماجر والآثار السلبية الصحية والبيئية وسوء التعامل مع النفايات وطرق إعدامها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية الاتفاق على فتح المكب مع تعهد المجلس البلدي بتوفير دوريات يومية من فرع جهاز الحرس البلدي زليتن للمراقبة والعمل على إيقاف إشعال النيران بالمكب.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن يعمل فرع الشركة العامة لخدمات النظافة زليتن بوتيرة أسرع داخل المكب مع التأكيد على توصيل كامل القمامة بسيارات الشركة ومراقبة عدم تساقطها في الطرق.

وأكد المجتمعون على المتابعة الأسبوعية للعمل داخل المكب عن طريق المجلس البلدي وفرع جهاز الحرس البلدي وفرع الشركة العامة لخدمات النظافة والجهات الأخرى.

من جانبه أكد عضو المجلس البلدي زليتن مصطفى بن عائشة على مساعي المجلس البلدي لإنشاء مكب دائم وعصري يكون به مطمر صحي موضحا أن هذا المشروع يعد من أولويات المجلس في العمل.

الجدير بالذكر أنه حضر الاجتماع مدير فرع جهاز الخدمات العامة للنظافة زليتن ومندوب عن فرع جهاز الحرس البلدي زليتن ومندوب عن الشرطة الزراعية .

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