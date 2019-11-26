ميناء طرابلس يستقبل شحنات من البنزين والغاز

استقبل ميناء طرابلس البحري عددا من سفن الشحن المُحمّلة بمواد بناء وغاز وبنزين ومن بينها السفينة ليبتس ستار التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية التي رست على الرصيف رقم 22 حاملة على متنها 11 ألف طن من الإسمنت.

كما رست السفينة غاز يونايتد التابعة لوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية على الرصيف الشعاب وتحمل نحو 4500 طن من الغاز المسال، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

وأشارت إدارة الميناء إلى دخول السفينة أنوار النصر على الرصيف رقم 30 مُحملة بـ 23 ألف طن من البنزين.

يذكر أن هناك سفنا أخرى دخلت إلى الميناء لم تتطرق الإدارة إلى تفاصيلها، محملة بقمح ومواشٍ وحاويات لبضائع وسلع مختلفة.

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