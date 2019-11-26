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ميناء طرابلس يستقبل شحنات من البنزين والغاز

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء طرابلس البحري عددا من سفن الشحن المُحمّلة بمواد بناء وغاز وبنزين ومن بينها السفينة ليبتس ستار التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية التي رست على الرصيف رقم 22 حاملة على متنها 11 ألف طن من الإسمنت.

كما رست السفينة غاز يونايتد التابعة لوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية على الرصيف الشعاب وتحمل نحو 4500 طن من الغاز المسال، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

وأشارت إدارة الميناء إلى دخول السفينة أنوار النصر على الرصيف رقم 30 مُحملة بـ 23 ألف طن من البنزين.

يذكر أن هناك سفنا أخرى دخلت إلى الميناء لم تتطرق الإدارة إلى تفاصيلها، محملة بقمح ومواشٍ وحاويات لبضائع وسلع مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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