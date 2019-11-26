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جماعة الاخوان: لا يمكن أن ثق في أي انقلابي عسكري بعد ما عانينا منهم 42 سنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتقد عضو مجلس النواب المنقطع علي بوزعكوك القيادي في التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين علي بوزعكوك أنه منذ بدء تشكيل الإجراءات الأمنية بوصول عضو مجلس النواب المثقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا وإعادة بناء هذه الترتيبات خصوصاً بعد زيارته إلى الولايات المتحدة وتلقي الدعم الدولي لإعادة بناء الداخلية ومحاولة التخلص من أي تجمعات مسلحة خارج إطار الدولة، جميعها خطوات لجهد قام به منذ توليه مهامه.

بوزعكوك قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن البلاد في حاجة ماسة لوجود دولة مستقرة يكون جهازها الأمني تحت ضبط وربط القانون وتحت الدولة المدنية الحديثة والإبتعاد عن الشعارات التي يرفعها من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي يسوّق لمرتزقة ومليشيات لتدمير العاصمة بعد أن دمر الشرق وفقاً لقوله.

وتابع مضيفاً:” في لجنة الدفاع والأمن القومي عملت من اليوم الأول على تكوينها على أن تكون لها دراسة كاملة على تصورات الوضع وتفاصيل الجانب الأمني والدفاعي فيما يخص المحاور وتنظيم الشرطة والأجهزة الأمنية في الداخلية ونحن على تواصل مع وزارة الداخلية بحيث أن يكون هناك بالفعل تطبيق لمعظم الإصلاحات بما يخدم الإنسان الليبي ويعيد للدولة هيبتها ولوزارة الداخلية مكانتها في الداخل الليبي”.

وقال مدعياً “انبطاح حفتر للروس واستجلابهم ليقوموا بدور في حملتهم الشرسة و عدوانه على طرابلس ما هي إلا ورقة أخيرة يلعب بها بعد فشله في محاولاته الكبرى مع الدعم الإماراتي و المصري و الفرنسي للتغلب على طرابلس وهذا حرك القضية عند الملف الأمريكي لإبعاد الروس عن المشهد كما لا يمكن أن ننسى أنه ومنذ بدء هذا الإنقلابي في دوره وهو يقوم بعمله كبيدق في أجندة أجهزة المخابرات الأجنبية، نحن لا يمكن أن ثق في أي انقلابي عسكري بعد ما عانينا منهم 42 سنة”.

ويرى أن الترتبات الأمنية الأخيرة هي لإعادة اللحمة ما بين الداخلية و الشعب الليبي و إلغاء كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن طور و طوع و ترتيبات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تفعيل أكثر للتعاون مع الجانب الغربي بالذات تدريب القوات و الأفراد في أمريكا و بريطانيا وغيرها من الجهات المستعدة للتعاون مع الداخلية، معتقداً أن المستقبل سيكون في هزيمة حفتر و استقرار البلاد بحسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اخوانى كذاب يفضحه الواقع الاخوان حكموا السودان مع الانقلابى حسن اليشير 30 سنة قمع وارهاب الى ان ثار عليهم الشعب السودانى وزفهم للسجون قطر التى تدعم الخوان نظام انقلابى ابا عن جد اما القذافى فقام بثورة وطرد المحتل الانجليزى والامريكى والايطالى وعمر البلاد فماذا فعلت ثورة فبراير غير الخراب والدمار وجلب الاحتلال التركى والايطالى لمحاربة الجيش الوطنى حتى يظل الخوان المجرمين فى السلطة على اشلاء الشعب الذى رفضهم فى انتخابات 2014 فانقلبوا على اضافة لكلام الاخ عبد الواحد فان الاخوان المفلسين لا يتبعوا التيار الاسلامى من حيث المعاملات فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والركن الاول للاسلام وهو العمود الرئيسى للاسلام وسط اعمدة اخرى من صلاة وصيام وحج وزكاة هو الذى يحدد الفرق بين المسلم والاخوانى فالمسلم يشهد ان لا اله الا الله بحيث يكون عمله خالصا لوجه الله وان محمد رسول الله نبى الرحمة الصادق الامين اما الاخوان فعملهم خالص لمرشد ضال من دون الله ونبيهم رسول المرشد فى اى بلد وفى ليبيا رسول الاخوان محمد صوان لعنه الله كاذب فاجر لا عهد له ولا امان شيطان فى صورة انسان بغل من كثرة اكل المال الحرام فالمسلم الحق الذى عمله خالص لو جه الله ويقتدى برسوله الكريم من صدق وامانة وحب الخير للناس والعفو والتسامح والصبر على المكاره نرفعه فوق رؤوسنا اما الاخوانى الذى يستغل الدين لاطماع شخصية ويخالف ثوابته فتجده يتنفس الكذاب ومنافق وقلبه كل حقد وكراهية وعنصرية فلا يستحق ان نسحقه مثل اى صرصار فهو من اهل ضرار كلب من كلاب النار وحكوموه بمليشيات موزه الى ان جاءت ثورة الكرامة لتعيد للشعب كرامته رغم انف الخوان لعنة الله عليهم

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  • الاخوان يتنفسون الكذب للاستمرار فى اغتصاب السلطة ويرددون كالبغبغانات اسطوانة مشروخة يسخر منها الجميع فالجيش الوطنى حاليا جاء قائده بتكليف من نواب الشعب وقائده الاعلى رئيس مجلس النواب وهو اعلى سلطة منتخبة فى البلاد فالشعب هو سيد قراره وليس خونة مثلك مكانهم السجن فمن هو باشاغا دجال لم ينل ثقة مجلس النواب ياكلاب وبالتالى فهو منتحل لوظيفته ويستحق السجن وقائد الجيش الوطنى اعلن عن خاردة طريق لاقامة دولة مدنية وانتخابات حرة تحت اشراف دولى اى ان دولة عسكرية اوهام الخوان ليس لها وجود والا لكان هناك مجلس عسكرى بحكم المناطق المحررة وهذا لم يحدث بل يحكمها الدكتور عبدالله الثنى بعد نيل ثقة مجلس النواب ولم يغيره احد من العسكرين احتراما لراى الشعب ياكلب الا تستحى من الكذب يابوزالحمار

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  • ومن يثق فيكم كلاب الاخوان .جعجعة الخوان المفلسين اصابها السعار بعد انتصار الجيش الوطنى ونهايتها الوشيكة كما حدث فى مصر والسودان فالاخوان من شر ما خلق واغبى خلق الله امعات دمية يحركها شيطان احمق بدرجة مرشد او واحد اقل من قطيعه ويرفعون راية غبية لتشويه صورة الاسلام لصالح اسيادهم الانجليز لنشر فرية ان الاسلام انتشر بالسيف تخيل لو ان اى واحد يريد دخول الاسلام راى هذه الاشكال القذرة تدعى ان افعالها الاجرامية تمثل الاسلام هؤلاء الكلاب يدعمون الالحاد فمن يرى من الشباب هؤلاء المجرمين يرفعون راية مكتوب عليها الاخوان المسلمين ويضعوا فيها القرآن بين سيفين رغم ان كلمة سيف لم ترد فى القران بل ان رسالة الاسلام رحمة للعالمين رسولنا الكريم الصادق الامين نبى الرحمة اما هؤلاء الخوان فيتنفسون الكذب فجار مجرمين مفسدين فى الارض خوارج العصر امر رسول الله بقتلهم

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  • انتم خارج الموضوع …. الشعب رفضكم . ولا يحبكم ولا يرتاح لكم . زبالتالي لا نعول على ارائكم ، انتم فريق خاسر …. تعملوا طيب ضمو عائلاتكم وغادرو ليبيا او اتركو العمل السياسي

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