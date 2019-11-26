الشيباني: الجانب الأمريكي إقتنع بأن وجود الميليشيات يتنافى مع بناء واستقرار الدولة

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن الأسباب وراء زيارة وفد أمريكي لقيادة الجيش مؤخرا.

الشيباني قال لبرنامج “عالم سبوتنيك ”الروسية اليوم الثلاثاء إن الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي للقيادة العامة للجيش تأتي بعد زيارة قام بها عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق إلى الولايات المتحدة لأن حكومة الوفاق تسعى لوقف إطلاق النار بكل الطرق بسبب الانتصارات التي يحققها الجيش.

وأضاف الشيباني أن قدوم الوفد الأمريكي للقيادة العامة هو لمناقشة وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية للأزمة ومناقشة الوضع الإنساني في طرابلس والتخلص من الميليشيات الموجودة هناك وبعدها يتم وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب قناعة من الجانب الأمريكي بأن وجود الميليشيات يتنافى مع بناء واستقرار الدولة ، موضحاً بأن هناك مخاوف من الإدارة الأمريكية من الدور الروسي في ليبيا إلا أنه أكد أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة وأن ليبيا تتعاون مع كل من يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب.

عضو مجلس النواب أكد أن الاهتمام الأمريكي بليبيا يعود لاهتمامها بمصلحة أوروبا التي لديها حدود بحرية مع ليبيا ولديها بالتالي مخاوف من الهجرة غير الشرعية ومن الوجود الروسي في ليبيا الذي ربما يتصاعد في الفترة المقبلة

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