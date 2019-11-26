الحويج: كل الليبيين معنيين ببرنامج العودة الطوعية للمهجرين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية

ليبيا – قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج يستهدف الأسر والأفراد غادروا من عام 2011 إلى الـ5 من شهر يوليو عام 2017.

الحويج وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الحدث “أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد أوضح أسباب إختيار يوم الـ5 من شهر يوليو،قائلاً:”سبب اختيار يوم 5يمن وليو عام 2017 لأنه يوم التحرير الذي أعلنه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والذي قدم هو وجيشه وشعبه البطل التضحيات والدماء من أجل أن تكون هذه المدن آمنة مستقرة ويستطيع أهلنا العودة إلى ديارهم غير مهانين ولا يتعرضون إلى التعذيب والخطف أو أي شكل من الأشكال التي تخالف حقوق الإنسان”.

وتابع:”المعنيون كل الليبيين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية فمن يدعو للملكية أو الفيدرالية وأنصار سبتمبر وأنصار فبراير وأنصار الكرامة الذين هجروا عام 2014 بعد ثورة الكرامة من طرابلس والخمس ومسلاتة وترهونة وبني وليد كل هؤلاء معنيون بهذا البرنامج”.

وأردف:”هذا البرنامج ليس سياسياً بل يعُنى بالمواطنة وحقوق الإنسان وكرامة المواطن،ثانياً الأهمية السياسية تقول أنه بفضل القوات المسلحة والحكومة المؤقتة ومجلس النواب الموقر أصبحت هذه المدن آمنة مستقرة وبالإمكان العودة الطوعية للمواطنين وأن هذه رسالة للعالم بأن هذه المدن آمنة تمامًا وخالية من الإرهاب والميليشيات ومن كل الأشكال المسلحة وهناك دولة وحكومة وجيش وطني يدافع عن الأرض والمواطن وهذا هو الهدف الأساسي والأسمى”.

وإستطرد:”هناك استعدادات جارية ونحن لسنا من دعاة لغة سوف والأسبوع القادم سنشرع في برنامج تنفيذي عاجل وأن بنغازي مدينة الليبيين والسلام ونحن نخيرهم في عودتهم وأن المناطق التي تبسط الحكومة والجيش السيادة عليها بإمكان المهجرين أن يعودوا إليها آمنين من سرت إلى السلوم وإلى أي مدينة آخرى”.

كما بيّن أن الحكومة ستقوم بتأمين بدل إيجار لمدة عام كامل فقط وإعطاء منحة شهرية،لافتاً إلى أنه من انقطع عن العمل بوظيفة عامة بإمكانه أن يرجع إليها ومن لديه عمل خاص بإمكانه العودة إليه.

كما أضاف:”نقف مع أهلنا واخوتنا الذين هجروا وهدمت منازلهم بفعل الميليشيات والخارجين عن القانون ،وهذا الملف مفتوح لدى الحكومة و تم إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية ومستمرة في هذا العمل”.

الحويج إختتم مداخلته بالقول:” أهلنا في الداخل ربما تكون ظروفهم المعيشية والحياتية أفضل من يعانون ظروف أصعب خارج وأهلنا المهجرين يختاجون إلى جبر الضرر مادياً ومعنوياً وهذا ما ناقشناه أمس بالإجتماع”.

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