اجتماع طارئ ببلدي سرت لاسترجاع الأراضي المملوكة للدولة

عقد اليوم ببلدي سرت ،اجتماع طارئ موسع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني ،و عدد من مديري الإدارات المحلية بالمدينة فضلا عن مدير مديرية أمن سرت ،لمناقشة ملف التعديات والبناء العشوائى المخالف على الاراضى الفضاء والمملوكة للدولة والمسطحات الخضراء ووضع حد لهده الظواهر.

و خلص الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة فرعية بشكل عاجل تتولى وضع ألية محددة بالموضوع وتحديد التعديات والمختنقات والمخالفات من قبل المواطنيين وتحديد الاراضى التابعة والمملوكة للدولة الليبية ،كما تناول اللقاء وضع خطوات وألية من شأنها البحث عن الحلول لايقاف ملف التعديات على الاراضى الفضاء وخاصة المملوكة للدولة والمسطحات الخضراء بالمدينة وخارجها

واتفق الحضور لكافة المواطنيين بالتنبية عليهم بعدم الشراء أو البيع للأراضى الفضاء داخل المخططان المعتمدة ألا بعد مراجعة مصلحة التخطيط العمرانى للتأكد من تصنيف الأرض أو التقدم لمكتب الاسكان للحصول على ترخيص للبناء

وتجدر الاشارة ان هدا الاجتماع جاء بعد نجاح تنفيد قرار عميد البلدية رقم 105 والردود الايجابية وهنا سيصدر قرار اخر لتحديد المخالفات وتنبية المواطنيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا