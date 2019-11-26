الظواهر السلبية يطلق حملو لاتسهداف السيارات غير المسلحة في إجدابيا

أخبار ليبيا24

ذكر مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الثلاثاء أنه تم اليوم استهداف المركبات غير المسجلة في مدينة إجدابيا.

وأوضح المكتب الإعلامي أن عناصر الجهاز ومنذ دخولهم لمدينة إجدابيا أطلقوا أكثر من حملة رسمية لفرض الأمن من بينها الحملات المرورية والتي أسفرت عن حجز عدد كبير من المركبات غير المسجلة وإزالة الزجاج المعتم.

وأكد مكتب الإعلام في جهاز أن الحملة لاتزال مستمرة و لن تنتهي حتى يتسنى للجميع التجول بمركبات مسجلة و تحمل لوحات معدنية.

ولفت المكتب إلى أنه تم ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين عند الاستيقافات وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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