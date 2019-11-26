مصدر لـ218: السراج يتوجه غدا لإسطنبول بنية توقيع اتفاقية دفاع مشترك

أفاد مصدر مطلع لـ”218″، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج سيصل غدا الأربعاء، تركيا في زيارة غير معلنة ينوي خلالها توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الجانب التركي.

ويشوب علاقة حكومة الوفاق وتركيا الكثير من الجدل، حيث يؤكد متابعون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُمد “الوفاق” بمختلف أنواع الأسلحة ليمكّنها من التصدي للجيش الوطني ومنعه من السيطرة على طرابلس.

ولا تُخفي أنقرة دعمها لحكومة الوفاق، حيث تعتبر تركيا الحليف الأكثر حرصا على حماية الإسلام السياسي في ليبيا، والباحثة عن موطئ قدم لها في البلاد.

وسيصل السراج تركيا قادما من المنامة التي التقى فيها بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبحث معه مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل ثاني، إن السراج قام بزيارة خاصة لمملكة البحرين ولم يكن هناك أي أجندة سياسية لزيارته.

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