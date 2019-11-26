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داخلية الوفاق تشارك باجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في المغرب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن الوفد الليبي خلال الاجتماع السنوي الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أقيم في مدينة الرباط المغربية.

وخلال الاجتماع شدد الوفد الليبي على حرص واهتمام وزارة الداخلية الليبية على مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع دول الجوار والدول الأخرى في منطقة شمال أفريقيا وباقي دول العالم.

وشدد الوفد على حرص وزارة الداخلية على توطيد التعاون المشترك مع الأمانة العامة للانتربول والاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لأعضاء الشرطة في وزارة الداخلية من خلال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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