داخلية الوفاق تشارك باجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في المغرب

ترأس وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن الوفد الليبي خلال الاجتماع السنوي الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أقيم في مدينة الرباط المغربية.

وخلال الاجتماع شدد الوفد الليبي على حرص واهتمام وزارة الداخلية الليبية على مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع دول الجوار والدول الأخرى في منطقة شمال أفريقيا وباقي دول العالم.

وشدد الوفد على حرص وزارة الداخلية على توطيد التعاون المشترك مع الأمانة العامة للانتربول والاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لأعضاء الشرطة في وزارة الداخلية من خلال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

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