تكليف المقدم صالح الشامخ رئيسًا لقسم البحث الجنائي في أجدابيا

كلف مدير أمن أجدابيا العقيد ونيس أحمد الشكري، المقدم صالح الشامخ رئيسًا لقسم البحث الجنائي التابع للمديرية، وفق قراره رقم (291) لسنة 2019.

ونص قرار مدير أمن أجدابيا على نقل المقدم صالح حمد الشامخ من مركز شرطة أجدابيا وتكليفه رئيسًا لقسم البحث الجنائي أجدابيا، وإعفاء المقدم حامد عبد الحفيظ عبد الله من منصبه رئيسًا لقسم البحث الجنائي ونقله إلى الشؤون العامة بديوان مديرية أمن أجدابيا.

وطالب مدير أمن أجدابيا في القرار الجهات المختصة بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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