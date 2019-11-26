الوفاق تتجه لتأسيس معهد التدريب المالي والمحاسبي

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرح بومطاري أمس الاثنين، مع أعضاء مجلس إدارة معهد التدريب المالي والمحاسبي، الإجراءات التأسيسية للمعهد.

وطالب بومطاري بإعداد المكتبة الإلكترونية والبدء بتشكيل اللجان العلمية من قبل الأكاديميين والبحاث لضمان تطوير العمل المالي والمحاسبي وتجهيز الخطط التدريبية لضمان توفير كوادر وطنية من شأنها دعم المؤسسات وتعزيز دورهم في تنمية الاقتصاد عبر مختصين وأكاديميين مؤهلين.

يشار إلى أن وزارة المالية تشرف على عدد من المؤسسات من شأنها دعم الخزانة العامة وتطوير الكوادر بينها مصلحة الجمارك ومراكز التدريب التابعة لها.

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