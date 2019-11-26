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الخليج العربي توقع عقدا مع شركة انجليزية لازالة الالغام بمسطح برقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ذكر قسم الاعلام بشركة الخليج العربي للنفط أن رئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي للنفط  محمد بن شتوان وقع امس الاثنين مع  ديفيد دينمان المدير الفني لشركة (RPS) الإنجليزية للطاقة والبيئة عقدا  لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بالامتياز (57) بمسطح برقة
حيث تهدف الشركة الى لتهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي ، وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الانجليزية في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم بحسب اعلام الخليج العربي .
وتسعى الخليج العربي الى رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه الشركة من نفط وغاز.
جدير بالذكر  ان المؤسسة الوطنية للنفط  منحت عام 2008   لشركة الخليج خمسة قطع جديدة للأستكشاف بشرق  ليبيا  وحددت القطع بارقام : 42 ، 56 ، 57 ،60 و 75. و تقع في  شمال شرق ليبيا  بخصائص  جيولوجية ضمن أربعة عناصر تكتونية وهى الجبل الأخضر وهضبة البطنان ومسطح برقة ومنخفض سلوق. وتعتبر  المنطقة الاستكشافىة 75 و مساحتها 3976 كلم مربع  بمسطح برقة  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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