توزيع علاج مرض السكري على المراكز الصحية بمناطق سبها‎

وزّعتْ إدارة الخدمات الصحية سبها علاج الأنسولين الخاص بمرضى السكري على المراكز الصحية التابعة لها لتوزيعه على المرضى كلا حسب المحلة التي يقطن بها .

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل عبدالله خضري ان عدة مراكز استلمت حصتها من الانسولين من بينها مركز علاج السكري ، المركز الصحي حجارة الجديدة ، المركز الصحي القرضة، المركز الصحي الثانوية المركز الصحي المنشية، المركز الصحي الجديد المركز الصحي غدوة، المركز الصحي سكرة، المركز حي التحرير، المركز الصحي المهدية، وحدة الرعاية الصحية الجديد.

وقال على جميع المرضى اصطحاب البطاقات الخاصة بهم حتى يتم تسلميهم العلاج حسب الجرعات والكمية المخصصة لهم نوع الانسولين الذي سيتم توزيعه 30/70

وأشار الى انه سيتم توزيع أدوية ومستلزمات طبية بعد حصرها من قبل مكتب الصيدلة على المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية في بلدية سبها خلال الايام القليلة القادمة .

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