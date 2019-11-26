مغيب: لقاء الأمريكيين مع القائد العام فيه إشارة إلى قرب تحرير طرابلس

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، اليوم، في تصريح لقناة ليبيا، إن لقاء مسؤولين أمريكيين كبار مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في هذا الوقت بالتحديد، فيه إشارة واضحة إلى قرب تحرير العاصمة من المليشيات والمجموعات الإرهابية.

وحول إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في هذه المرحلة المهمة والمراحل القادمة، رجح امغيب أن يكون هناك حديث عن تعقب وملاحقة قادة التنظيمات الإرهابية، وبعض الشخصيات المطلوبة دوليا بعد دخول القوات المسلحة إلى طرابلس.

كما توقع عضو مجلس النواب، أن الجانب الأمريكي قد ناقش مع القائد العام الدور الأمريكي في العملية السياسية الليبية في مرحلة ما بعد التحرير، وبناء الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية.

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