نورلاند يبحث مع السراج وقف القتال حول طرابلس

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن السفير ريتشارد نورلاند التقى برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الاثنين.

وقالت السفارة في بيان، إن الطرفين ناقشا “آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للنزاع في ظل تصاعد التدخل الروسي”.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من لقاء جمع مسؤولين أميركيين بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي.

وضم الوفد الأمريكي نائب مستشارة الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والنائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة ماثيو زايس ونائب مدير الإستراتيجية والمشاركة والبرامج في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اللواء ستيفن ديميليانو.

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