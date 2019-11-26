لجنة فض المنازعات: نقوم بتذليل الصعاب الاجتماعية أمام القوات المسلحة

قال عضو لجنة فض المنازعات، المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة، ضو عون، في تصريح لقناتنا، إن اللجنة لديها واجبات، وفي مقدمتها التواصل مع المدن في الأمور الاجتماعية، وتذليل الصعوبات الاجتماعية أمام القوات المسلحة، والمرور على المستشفيات التي يخضع فيها جرحى منتسبي القوات المسلحة للعلاج، للرفع من معنوياتهم.

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