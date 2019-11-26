خارجية أمريكا تجدد التذكير بحظر الطيران الأمريكي في الأجواء الليبية

أكدت الخارجية الأمريكية، استمرار الحظر الذي تفرضه إدارة الطيران الفيدرالية على عمليات الطيران المدني الأمريكية، على جميع الارتفاعات داخل الحدود الليبية، ومجالها الجوي، الصادر في أكتوبر الماضي.

هذا ودعت الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مواطنيها إلى مراجعة نصائح السفر، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء استهداف النقل التجاري في ليبيا، وأشارت الخارجية الأمريكية إلى استمرار إغلاق مطار امعيتيقة في طرابلس، مؤكدة استمرار القيود على السفر الجوي التجاري العابر للمجال الجوي الليبي.

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