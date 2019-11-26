وزير الزراعة بالمؤقتة يلتقي رئيس جهاز الشرطة الزراعية

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، حسن الزيداني، اليوم، اجتماعا مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية، العميد حسن ابعيو، الذي تسلم مهام عمله على رأس الجهاز، خلال الأيام القليلة الماضية.

الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة شحات، تم خلاله التركيز على ضرورة تفعيل عمل الجهاز، باعتباره أحد أهم أذرع قطاع الزراعة، والذي يؤمن حماية ممتلكاتها، والحفاظ على الغطاء النباتي، والثروة الحيوانية من التهريب.

وزير الزراعة قال خلال الاجتماع، إن رئيس مجلس الوزراء أشاد بأهمية جهاز الشرطة الزراعية، ودعا إلى توفير ما يلزمه من إمكانيات في أسرع وقت.

من جانبه شدد رئيس الجهاز على ضرورة توفير كافة متطلبات الجهاز، كي يقوم بمهامه على الوجه الأكمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا