مصلحة المطارات تتابع المشاريع المزمع تنفيذها بمطار براك الشاطي

بحث رئيس مصلحة المطارات، صالح اشتيوي، اليوم، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية براك الشاطي، المشاريع المزمع تنفيذها بمطار براك الشاطي، والتي تقدر قيمتها التعاقدية بـ4 ملايين دينار، وذلك بحضور عضو المجلس التسييري، ووكيل هيئة المياه.

ووفق المصلحة، فقد تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين إدارة المطار ومصلحة المطارات، ومتابعة المجلس التسييري براك الشاطي لتنفيذ المشاريع، كما تم الاطلاع على مقترح خطة 2020 للمشاريع المقترحة الخاصة بالمطار، والمتمثلة في صيانة المهبط، وصالة الركاب، والمبنى الإداري، وبعض مرافق المطار الأخرى.

من جانبه وعد رئيس مصلحة المطارات بزيارة إلى مطار براك الشاطي، ومطارات الجنوب كافة مع بداية العام القادم.

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