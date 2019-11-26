بعد التسجيل المصور.. باشاغا يصدر تعليمات بضبط الشقعابي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأربعاء، أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أصدر تعليماته إلى جـميع الأجـهزة الأمـنية والضبطية بالبحث والتحري وضبط عماد فرج منصور الشقعابي.

جاءت التعليمات بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي في وقت سابق فجر اليوم، تسجيلا مصورا للشقعابي الذي قدم نفسه بوصفه «منسق عام لقوة التدخل والحسم الأمني»، ولم يشر إلى مكان تواجده.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشقعابي «موقوف عن العمل وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار لاتهامه فـي عـدة قـضايا»، ودعا المنشور إلى «إحالته إلى مكتب النائب العام عـند ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله».

باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»

وتقول «الداخلية» إن الشقعابي مطلوب على ذمة عديد من العمليات بطرابلس وبنغازي، وسبق له تهديد العديد من ضباط الشرطة بالقتل.

ويوم الأحد الماضي، وجهت الوزارة كتابا رسميا إلى الجهات الأمنية الجهات الأمنية التابعة لها باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة للقبض على عماد فرج منصور الشقعابي، والذي وصفته بأنه (المنسق العام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم «داعش»).

كما وجه باشاغا برقية مماثلة إلى النائب العام لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي، ورسالة أخرى إلى رئيس مصلحة الجوازات لوضعع في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.

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