اجتماع طارئ بشأن التعديات والبناء العشوائي في سرت

شهدت بلدية سرت اجتماعا طارئا لمناقشة ملف التعديات والبناء العشوائي المخالف على الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والمسطحات الخضراء ووضع حد لهذه الظواهر.

وقال مسؤول الإعلام في البلدية محمد الأميل في بيان إن الاجتماع ترأسه عميد البلدية مختار المعداني، بحضور عضو المجلس البلدي رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله، ومدير مديرية الأمن بسرت العميد الصديق بن سعود، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية، منصور دلة، ومدير مكتب الإسكان والمرافق سرت الصديق بن إسماعيل، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني الخليج امحمد لبز، ومدير مكتب المواصلات والنقل حسن امقاوى، ومسؤولين آخرين.

وأوضح الأميل أن الاجتماع خصص لمتابعة ملف العشوائيات والمخالفات وأي تصنيف يخالف المخططات المعتمدة لمدينة سرت، وخلص بالاتفاق على تشكيل لجنة فرعية بشكل عاجل تتولى وضع آلية لتحديد التعديات والمختنقات والمخالفات من قبل المواطنين وتحديد الأراضي التابعة والمملوكة للدولة الليبية.

ووفق الأميل، فقد تناول اللقاء وضع خطوات وآلية من شأنها البحث عن الحلول لإيقاف ملف التعديات على الأراضي الفضاء وخاصة المملوكة للدولة والمسطحات الخضراء بالمدينة وخارجها. واتفق الحضور بأن يتم التنبيه على كافة المواطنين بعدم شراء أو بيع الأراضي الفضاء داخل المخططات المعتمدة ألا بعد مراجعة مصلحة التخطيط العمراني للتأكد من تصنيف الأرض أو التقدم لمكتب الإسكان للحصول على ترخيص للبناء.

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