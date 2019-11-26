“الرقابة” تسعى لإزالة العقبات أمام إعداد التقارير

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، الثلاثاء، في اجتماع مع مديري الإدارات الرقابية والمستشارين بمقر الهيئة بطرابلس، عددا من القضايا والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في طرابلس، بحضور مدير مكتب المستشارين، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ومدير مكتب التخطيط، ومدير مكتب المتابعة بالهيئة، العقبات التي تعترض إعداد التقارير وتأخر إحالتها إلى مكتب التخطيط.

ووفق ما ذكرت الهيئة بصفحتها في “فيسبوك”، فقد أكد الشنطي ضرورة إنجاز مراحل إعداد التقرير السنوي للعام الجاري في الموعد المحدد، ووفقا للخطة التي وضعتها الهيئة بالخصوص.

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