بسبب وجبة دجاج مستورد .. تسمم أكثر من 100 موظف بحقل جالو

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المركز الصحي في حقل “جالو 59” النفطي، إصابة أكثر من 100 موظف بحالات تسمم مختلفة بسبب وجبة غذائية، موضحًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إسعافهم.

المركز الصحي ذكر، في بيان له، نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية : “تسببت وجبة غذائية من الدجاج المستورد والمنتهي الصلاحية بحدوث حالات تسمم مختلفة لدى الموظفين، بعضهم حالتهم حرجة”.

وتابع أنه تم تخصيص رحلة استثنائية لنقل الموظفين المصابين إلى طرابلس، فيما تم نقل نحو 20 مصابًا إلى مصحة الحياة الإيوائية، موضحًا أنه استقبل نحو 11 حالة .

وحسب البيان، أشار مدير المركز أن أغلب الحالات سببها تناول الموظفين لوجبات الدجاج المستورد، مُبينًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إسعافهم من قبل الطواقم الطبية فور وصول المصابين.

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