السفير المالطي: الحل السياسي هو “الأمل الوحيد” لليبيا

قال سفير مالطا لدى ليبيا شارلس ساليبيا، إن استقرار ليبيا مرتبط بوقف إطلاق النار، والعودة للحوار السياسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وجاء حديث ساليبيا عقب لقائه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بمقر السفارة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلن ساليبيا بحسابه في “تويتر”.

وأشار ساليبيا إلى أنه بحث مع نورلاند تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا ودعم الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، إذ تم التأكيد على أن الحل السياسي هو الأمل الوحيد لاستقرار ليبيا.

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا، التزام بلاده بدعم الجهود الأممية في ليبيا، الرامية لترسيخ الحلول التي تضمن السلام والأمن في ليبيا والمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية