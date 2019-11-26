اخبار ليبيا الان

السفير المالطي: الحل السياسي هو “الأمل الوحيد” لليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال سفير مالطا لدى ليبيا شارلس ساليبيا، إن استقرار ليبيا مرتبط بوقف إطلاق النار، والعودة للحوار السياسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وجاء حديث ساليبيا عقب لقائه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بمقر السفارة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلن ساليبيا بحسابه في “تويتر”.

وأشار ساليبيا إلى أنه بحث مع نورلاند تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا ودعم الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، إذ تم التأكيد على أن الحل السياسي هو الأمل الوحيد لاستقرار ليبيا.

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا، التزام بلاده بدعم الجهود الأممية في ليبيا، الرامية لترسيخ الحلول التي تضمن السلام والأمن في ليبيا والمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك