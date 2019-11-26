السفير الأمريكي يناقش مع السراج تصاعد التدخل الروسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

اجتمع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز سراج حول الأزمة الليبية والأوضاع التي تشهدها طرابلس.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “توتير” اليوم الثلاثاء، إن نورلاند والسراج ناقشا “آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس، والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للنزاع في ظل تصاعد التدخل الروسي”.

وكان وفدا أمريكيا رفيع قد اتهم، خلال لقائه وفدا من حكومة الوفاق الوطني بواشنطن، موسكو باستغلالها الصراع في ليبيا ضدّ إرادة الشعب الليبي.

وقبل ذلك، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أنّ أكثر من 200 مرتزقا روسياً، تدعمهم طائرات مسلحة دون طيار ومقاتلات ومدفعية، رفعوا المخاطر في الحرب الأهلية الليبية، والتي تدعم فيها موسكو القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر.

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