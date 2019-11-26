تعليم الوفاق تبحث صرف علاوة الحصة للمعلمين

التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء استعرض مطالب المنتسبين للمعاهد الفنية المتوسطة والمتمثلة في صرف علاوة الحصة أسوة بزملائهم في التعليم العام، وصرف المرتبات المتأخرة لسنة 2016.

كما استعرض الزنداح، الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن المرتبات وإحالة الملاك الوظيفي إلى وزارة العمل والتأهيل، وبيانات الذين لم يتقاضوا مرتباتهم من الهيئة للجنة الدائمة لترشيد المرتبات، بالإضافة لمناقشة مستحقات المعنيين مع لجنة الميزانية بوزارة المالية.

من جانبه وعد وزير المالية أسامة حماد بإدراج مستحقات المعينين في ميزانية 2020 ، إضافة إلي المطالب الأخرى المتمثلة في العلاوات والترقيات، حيث أوضح رئيس الهيئة بأنه سيتم تفويض إدارات التعليم المتوسط بالترقيات حتى الدرجة التاسعة.

وأكد زايد أنه سيتابع ملف الهيئة والعمل على حلحلة المشاكل التي تعيق سير عملها ومناقشتها مع رئيس المجلس الرئاسي.

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