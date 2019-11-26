السويحلي للقائم بأعمال سفارة بريطانيا: وقف التدخل الخارجي مهمة مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، مُكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا، نيكولاس هوبتون، لبحث مستجدات الأوضاع حول الأزمة الليبية.

وذكر السويحلي، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “مكالمة هاتفية جيدة اليوم مع السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون أكدتُ خلالها أن وقف التدخل الخارجي هو مهمة لقاء برلين”.

السويحلي أكد للسفير أن معالجة قضايا الدستور والانتخابات وتوزيع الموارد هي مهمة مُمثلي الشعب الليبي، مشددًا على أن الخلط بين الأمرين هو مكافأة للمُعتدي وإدامةٌ للصراع”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24