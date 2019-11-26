إقبال كبير من المواطنين لتسجيل سياراتهم بقسم المرور في أجدابيا

شهد قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أجدابيا إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين لتسجيل سياراتهم الخاصة لدى القسم، عقب الحملة المرورية التي استهدفت السيارات غير المسجلة خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص أجدابيا العقيد صالح أحمد شعيب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الإحصائيات الخاصة بالقسم تبين أنه يجري «تسجيل (200) سيارة يوميًا واستخراج وتجديد أكثر من 350 رخصة قيادة السيارات خلال أسبوع».

ولاحظت «بوابة الوسط» توافد المواطنين على القسم بشكل كبير خلال اليومين الماضين عقب الحملة المرورية التي ينفذها جهاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامة والأجهزة الأمنية في مدينة أجدابيا والتي استهدفت السيارات التي تتجول دون إجراءات أو لوحات معدنية بالمدينة.

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