مصلحة المطارات تبدأ بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ببلدية غدامس

العنوان_غدامس

رصدت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة اليوم 26 نوفمبر مجموعة من المبالغ المالية لغرض تنفيذ حزمة من المشاريع ، لأجل النهوض بالمطارات التابعة للمصلحة .

ورصدت المصلحة مبلغ 2 مليون دينار ليبي لصيانة صالة الركاب الرئيسية بمطار غدامس والتى يتم أستكمال أجراءات التعاقد الخاصة بها حاليا ً .

كما تم رصد مبلغ قدره 4 مليون دينار ليبي لصيانة ساحة وقوف الطائرات والعمل جاري بالمشروع وبنسبة إنجاز تجاوزت 65% حيث تمت صيانة المهبط بمبلغ 8 مليون دينار ليبي ونتيجة لوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة تم إلغاء التعاقد والآن يتم دراسة التعاقد مرة أخرى على المشروع بعد استيفاء الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة