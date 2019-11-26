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مصلحة المطارات تبدأ بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ببلدية غدامس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_غدامس

رصدت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة اليوم 26 نوفمبر مجموعة من المبالغ المالية لغرض تنفيذ حزمة من المشاريع ، لأجل النهوض بالمطارات التابعة للمصلحة .

ورصدت المصلحة مبلغ 2 مليون دينار ليبي لصيانة صالة الركاب الرئيسية بمطار غدامس والتى يتم أستكمال أجراءات التعاقد الخاصة بها حاليا ً .

كما تم رصد مبلغ قدره 4 مليون دينار ليبي لصيانة ساحة وقوف الطائرات والعمل جاري بالمشروع وبنسبة إنجاز تجاوزت 65% حيث تمت صيانة المهبط بمبلغ 8 مليون دينار ليبي ونتيجة لوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة تم إلغاء التعاقد والآن يتم دراسة التعاقد مرة أخرى على المشروع بعد استيفاء الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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