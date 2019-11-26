غوتيريش: مؤتمر برلين يسعي لوقف إطلاق النار ولعملية سياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه العميق لمبادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن ليبيا.

غوتيريش أشار – في بيانٍ للأمانة العامة عن اللقاء الصحفي المشترك مع المستشارة الألمانية – إلى أنه يتطلع إلى تركيز محادثاته على بعض الحالات على جدول أعمال مجلس الأمن، وخاصة سوريا وليبيا.

وقال إن المؤتمر الذي يتم إعداده في برلين هو مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا.

وأضاف الأمين العام لأمم المتحدة، أن مؤتمر برلين سيحاول الحصول في النهاية على شروط لوقف إطلاق النار ولعملية سياسية قادرة على إحلال السلام في ليبيا.

وأشار غوتيريش، إلى أن إحلال السلام في ليبيا سيساهم في استقرار منطقة الساحل وفي تحسين إدارة حركات الناس في تلك المنطقة.

ويتواجد غوتيريش في برلين لحضور المنتدى الرابع عشر لإدارة الإنترنت، والذي يعد أحد أهم الاجتماعات الدولية المعنية بالتكنولوجيا الرقمية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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