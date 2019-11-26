غوتيريش: “مؤتمر برلين” مناسبة فريدة

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على مبادرة ألمانيا لعقد “مؤتمر برلين” الذي يجري التحضير لإقامته بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال غوتيرش، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن “المؤتمر الذي يتم الإعداد له في برلين سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا ومحاولة الحصول في النهاية على شروط لوقف إطلاق النار ولعملية سياسية قادرة على إحلال السلام في ليبيا”.

وأضاف الأمين العام أن “إحلال السلام في ليبيا سيساهم في استقرار منطقة الساحل وفي تحسين إدارة حياة الناس في المنطقة”.

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