النائب الشيباني : الوفد الأمريكي لديه قناعة بأن وجود الميليشيات يتنافى مع بناء الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي للقيادة العامة تأتي بعد زيارة قام بها عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا إلى الولايات المتحدة، موضحًا أن حكومة الوفاق تسعى لوقف إطلاق النار بكل الطرق.

الشيباني أضاف في تصريحات صحفية “قدوم الوفد الأمريكي للقيادة العامة يأتي لمناقشة وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية للأزمة ومناقشة الوضع الإنساني في طرابلس والتخلص من الميليشيات الموجودة هناك وبعدها يتم وقف إطلاق النار” .

وأشار النائب إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب قناعة من الجانب الأمريكي بأن وجود الميليشيات يتنافى مع بناء واستقرار الدولة، موضحًا أنه هناك مخاوف من الإدارة الأمريكية من الدور الروسي في ليبيا، إلا أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن ليبيا تتعاون مع كل من يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب، – وفق قوله.

واختتم: “الاهتمام الأمريكي بليبيا يعود لاهتمامها بمصلحة أوروبا التي لديها حدود بحرية مع ليبيا ولديها بالتالي مخاوف من الهجرة غير الشرعية ومن الوجود الروسي في ليبيا الذي ربما يتصاعد في الفترة المقبلة”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن وفدًا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع المشير خليفة حفتر، أمس الأول، لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية وسبل الحل السياسي للصراع الليبي.

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