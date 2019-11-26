باشاغا يجدد التوجيه بالقبض على الشقعابي

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بيانًا، اليوم الثلاثاء، يوجه فيه مرة ثانية جـميع الأجهزة الأمنية والضبطية، بضبط منسق عام قوة التدخل والحسم الأمني عماد فرج منصور الشقعابي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، بيّنت داخلية الوفاق، أن الشقعابي موقوف عـن الـعمل وصادر بحقه أمر ضـبط وإحـضار لاتـهامه فـي عـدة قضايا، وفق المنشور، مشددة على ضرورة إحالته إلـى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي وقت سابق، وجه عماد منصور الشقعابي، رسالة تهديد إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، متهمة بالفساد وزعزعة الأمن والتسبب في تهجير مئات الأسر الليبية، وخلق المشاكل والفتن، عبر مقطع مصور نشر له على موقع فيسبوك، متحديا إياه أن يتمكن من القبض عليه.

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