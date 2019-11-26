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مهاجمًا المسؤولين الأمريكيين.. زوبية: عليكم  أن تخجلوا من جلوسهم مع حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام سابقًا، جمال زوبية، لقاء مسؤولين في الولايات المتحدة مع “حفتر”، الذي اعتبره يقود إرهابًا فعليًا، حسب وصفه .

وطالب زوبية، في تغريدة له، المسؤولين الأمريكيين بالخجل؛ لأنهم التقوا شخصا له تاريخ دموي في تشاد وليبيا، في إشارة إلى حفتر الذي اعتبر أنه لا يملك سوى القتل والتدمير ومعاناة المزيد من المدنيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع خليفة حفتر، أمس الأول، لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية وسبل الحل السياسي للصراع الليبي.

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  • زوبية ابومخ مهلبية واحد من الخوان الحرامية صحيح نملة طلع لها اسنان لما هذا الكلب الحقير من شر خلق الله يتطاول على خيرة الرجال المخلصين للوطنى المنتصر بالله خليفة حفتر اما الامعة زوبية فلا يصلح سوى لتلميع بيضان السراج بالفورشة البيضاء العيرة التى فى زقنه لزوم الدجل والنصب اتفووووه عليك يازوبة ابوراس مقلوبة

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  • حالة من السعار اصابت الخوان مع قرب نهايتهم السوداء فى زفة طرابلس الى السجون مثواهم الاخير الذى يستمتع فيه الاخوان المثليين ويجدوا فيهم ضالتهم خاصة زوبية ودبرز لايقين على بعض

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    • رأسه شكل رأس الخنزير منفرة وغبية جدا عنده عقدة اسمها حفتر قاهر الخوان شر خلق الله وكل ما يتغاظ الخوان منه كلما زادت شعبيته فالشعب الليبى يكرهم مثل الصهاينة فهما صناعة انجليزية ونفس العقلية الاجرامية كلاب النار الفجار موتوا بغيظكم ايها الخوان فالرئيس المنتخب القادم هو الرئيس خليفة حفتر كما حدث فى مصر مع قاهر الاخوان السيسى قالوا عنه اكثر مما قاله هذا الخنزير واكثر فكانوا يفبركون عنه خزعبلات واحد هؤلاء البغبغانات قال لى ان السيسى امه يهودية فقلت له خلاص يعدموا من جاء به وزيرا للدفاع فوجده بعد تفكير دقيقتين انصرف بعد ما عرف انى اقصد اعدام الطرطور مرسى لعنه الله وكل خائن مثله حتى هذا الصرصار زوبية الذى خرج من احد بلاعات فبراير القذرة

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  • هذا الحمار زوبية اول مايسمع اسم حفتر يصاب بهستريا ويعمل بيبيه على نفسه ورغم انه مغطى اللية والزبية بلبس بامبرز الا انه تسرب مائى يحدث من كثرة الزياط

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  • ليس كل مسلم ليبي يعني مع الآخوان وليس كل اخواني مسلم – الاخوان عبارة عن طابع النازية ضد آي مسلمين لا يتبعون افكارهم – وهذا سبب التفكك الديني وضياع صلاة الجماعة – وسبحان الله حتى القران يلغوا فيه في مجالسهم – يقولون قولا يضاهي قول الذين كفروا …. الا من رحم الله فيمن من عاشرهم وهو لا يعلم …
    وطبعا الدين امًوال وتجارة والعلم تكبر وعناد … الا قليل ممن عاشرهم وهو لا يعلم … كمواطنين مسلمين عاديين تمنينا فقط ان يكون اليتيم في أمان وتصله زكاته – وان يضمن مستقبله – اذكر ان هناكً شباب يتامى في ليبيا وصلوا للجامعات بجهدهم في ليبيا ولم يجدوا غير الحرمان والظلم والتكبر من هؤلاء – وتقربهم للبنات والشواذ اصحاب الاموال والمناصب – وظلمهم للشباب البسيط المكافح المتمرس في صراع بلاط الجامعات الليبية – عندما كانوا بعض أعضاءهم ينتمون لللجان الثورية ويتحصلون على البعتاث الدراسية عدى حساب الدولة في امريكا وأوروبا – وعندما رجعوا قالوا نحن لا ننظر الا من مركزنا ولا نرحم الا من طبقتنا … ونسوا اصحاب الفضل – الا من رحم الله …. نتمنى الهداية ولا تنسوا ان دعاء المظلومين الحقيقين مستجاب – وما سبب خراب موسسات الدولة الا النجاح بالرشاوي والمال وفراغ الادمغة – والمظاهر الخادعة . لكن الله مخزي الظالمين . ولو بعد حين . وناصر المظلومين واو بعد حين . فالحياة تجارب والله هو احكم الحاكمين .

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