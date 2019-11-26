توصية بتكثيف العمل بمشاريع مطار براك الشاطئ

بحث رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، في اجتماع عقده بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية براك الشاطئ، وعضو المجلس التسييري، ووكيل هيئة المياه، المشاريع المزمع تنفيذها بمطار براك الشاطئ.

ووفق بيان لمصلحة المطارات، فقد اتفق الحضور على تكثيف التواصل بين إدارة المطار ومصلحة المطارات، وكذلك متابعة المجلس التسييري براك الشاطئ لتنفيذ المشاريع التي تقدر القيمة التعاقدية بـ4 ملايين دينار.

ولفت البيان إلى أن الحضور اطلعوا على مقترح خطة 2020 للمشاريع المقترحة الخاصة بالمطار، وهي صيانة المهبط، وصيانة صالة الركاب، والمبنى الإداري وبعض مرافق المطار الأخرى، والتي تقدر القيمة المقترحة للمشاريع بـ36 مليون دينار.

ووعد رئيس مصلحة المطارات بزيارة إلى مطار براك الشاطئ ومطارات الجنوب كافة مع بداية عام 2020.

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