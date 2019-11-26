حرب بلا هوادة على “فساد الغذاء” في بنغازي

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بإغلاق عدد من المطاعم بالمدينة بعدما تبين أثناء التفتيش الدوري للجنة المكلفة، أنها تحتوي على لحوم فاسدة وغير صالحة للأكل.

وقال الجهاز في بيان الثلاثاء، إنه أغلق هذه المطاعم بعد التأكد من جودة اللحوم وسوء النظافة، ناهيك عن عدم وجود شهادات صحية وأوراق ثبوتية للعاملين بالمطاعم

وأشار الجهاز إلى أن عناصره أغلقت أيضا مخبزا يتقاعس في عمله وبنظافته، ولا يوجد لدى عماله أي مستندات تثبت حالتهم الصحية.

وأعلن الجهاز الاثنين، إغلاق مطاعم في بنغازي، وضبط عدد من العاملين فيها، بسبب عدم الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة.

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