الغنوشي: تونس حريصة على المشاركة في مؤتمر برلين

التقى رئيس مجلس النواب التونسي راشد الخريجي الغنوشي، الثلاثاء بقصر باردو، سفير إيطاليا بتونس عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأكد الغنوشي حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها يعد في صدارة اهتمام تونس.

وأضاف أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا، مؤكّدا أن الحل يجب أن يكون حلا سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية.

وأشار سفير إيطاليا إلى أهمية دور تونس في حل الخلاف في ليبيا، موضحا أن الحكومة الإيطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية، وهو ما يستدعي إشراكها في مؤتمر برلين.

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