الشيباني: انتصارات الجيش دفعت حكومة الوفاق للسعى إلى وقف إطلاق النار

أكد عضو في مجلس النواب جاب الله الشيباني أن حكومة الوفاق تسعي لوقف إطلاق النار بكل الطرق بسبب الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي.

وبين الشيباني بحسب وكالة سبوتنيك أن “الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي للقيادة العامة للجيش الليبي تأتي بعد زيارة قام بها عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق إلي الولايات المتحدة، لأن حكومة الوفاق تسعي لوقف إطلاق النار بكل الطرق بسبب الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي”.

وأوضح الشيباني أن “قدوم الوفد الأمريكي للقيادة العامة هو لمناقشة وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية للأزمة ومناقشة الوضع الإنساني في طرابلس والتخلص من الميليشيات الموجودة هناك وبعدها يتم وقف إطلاق النار”.

وبين الشيباني أن “هناك مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من الدور الروسي في ليبيا” مضيفا “أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة وأن ليبيا تتعاون مع كل من يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب”.

والتقى وفد من مسؤولين أمنيين أمريكيين، مع قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر، لبحث آخر المستجدات الميدانية، وخطوات إيقاف القتال في العاصمة طرابلس.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الوفد الذي تمثل في كبار المسؤولين في الولايات المتحدة التقى حفتر، لمناقشة خطوات وقف أعمال القتال والتوصل لحل سياسي للصرع الليبي.

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