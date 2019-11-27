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الوطنية لحقوق الإنسان: حكومة الوفاق فشلت في معالجة أزمة النازحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها بعد تصاعد مؤشرات الأزمة الإنسانية التي يمر بها النازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوثر بطرابلس.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، إن حكومة الوفاق فشلت في إدارة الأزمة ومعالجة الأوضاع الإنسانية من خلال تهيئة الإمكان المناسبة لاستقبال وإيواء النازحين والمهجرين،  وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، وتوفير الاحتياجات الغذائية منها والغير غذائية، مما فاقم من معاناة النازحين والمهجرين بمدينة طرابلس.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن أوضاع النازحين والمهجرين في مدينة طرابلس ومحيط المدينة مأساوية، إثر تأخر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين في طرابلس، إضافة إلى البلديات التي نزح إليها المواطنين من مدينة طرابلس، حيث بلغ عدد النازحين والمهجرين والفارين من مناطق النزاع والتوثر بمناطق بطرابلس بلغ 140  ألف نازح.

وحذرت اللجنة، من مغبة  حدوث أزمة إنسانية غير مسبوقة في مدينة طرابلس، مع توسع نطاق مناطق النزاع والتوثر بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ، وارتفاع أعداد النازحين والمهجرين  بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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