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أجدابيا تتخد إجراء قانوني لمنع الأثار السلبية على البيئة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهاب فرع الهيئة العامة للبيئة في مدينة أجدابيا، إلى كل الجهات بالبلدية والقطاعات والمكاتب داخل الحدود الإدارية للفرع، التي تصدر أذونات للمشاريع أو المصانع أو الأنشطة التي قد ينتج عنها آثار سلبية على البيئة، بعدم إعطاء الرخص أو الموافقه من الهيئة العامة للبيئة فرع أجدابيا، ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤوليه القانونية.

وأفاد فرع الهيئة، إنه أصدر تعميم بالخصوص، على كل الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الخطوة، بناءا على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، بشأن اعتماد فرع الهيئة العامة للبيئة فرع اجدابيا، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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