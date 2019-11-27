تونس تحبط عملية تهريب مواد غذائية ضخمة إلى ليبيا

أعلنت السلطات التونسية، إحباط محاولة تهريب قرابة 7 أطنان من المواد الغذائية المدعّمة مكونة من “كسكسي ومقرونة وسميد وشربة”، كانت مخفيّة بشكل محكم، على متن شاحنة، تحمل كمية من العلف للماشية، وكانت متجهة إلى ليبيا.

وأوضحت السلطات التونسية، إن فرقة الحرس الديواني بالرقاب، أحبطت العملية بمنطقة سيدي الظاهر بولاية سيدي بوسعيد.

وأشارت إن الجهات المختصة التونسية، قامت بحجز المواد الغذائية، والتي كان وزنها 5000 كليوا غرام.

وأوضحت السلطات التونسية، إن سائق الشاحنة اعترف بأنه كان ينوي تهريبها إلى ليبيا، رغما إن الشاحنة لا تحمل لوحات تونسية، ولا حتى وثائق قانونية تثبت ملكيتها.

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