الأركان العامة تنفي التصريحات المنسوبة لرئيسها

نفت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، التصريحات التي نسبت لرئيسها، بخصوص بعض الموضوعات الماسة بالسيادة الوطنية.

وأوضحت رئاسة الأركان، إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، ينفي نفيا قاطعا، هذه التصريحات المنوسبة إليه، ويؤكد إن الموارد الطبيعية في ليبيا، هي ملك مقدس للشعب الليبي.

وأشار الفريق عبدالرازق الناظوري، إن دولة المؤسسات والانتخابات النزيهة، لا تفريط فيها في ليبيا، وأن مبدأ التداول السلمي للسلطة.

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