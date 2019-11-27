داخلية الوفاق تصدر أمراً بالقبض على “عماد الشقعابي”

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أمرا بالقبض على “عماد فرج منصور علي الشقعابي”، الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار لاتهامه في عدة قضايا.

وأشارت الوزارة، إن عملية الضبط والإحضار، ستتم بعدها إحالة المتهم إلى مكتب النائب العام، لاتخاد الإجراءات القانونية حيالة.

وفي مقابل، قرار القبض الذي أصدره وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، نشر “عماد الشقعابي” مقطع فيديو، عبر صفحته على الفيسبوك، توعّد فيه وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بالردّ عليه، واصفا أمر القبض عليه بالباطل، وغير الصحيح.

وأشار الشقعابي، في مقطع الفيديو الذي نشره ليردّ على باشاغا، إنه يعمل بوزارة الداخلية منذ العام 2015 وبقرار رسمي.

وأثار قرار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الجدل حول إمكانية سيطرتها، على المطلوبين قانونيا، والذين تتهمهم الوزارة أن لهم قضايا إرهابية وجنائية.

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