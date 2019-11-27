الأمم المتحدة تختتم دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة في ليبيا

اختتمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ورشة عمل تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بدعم من الحكومة الإيطالية، استهدفت 11 شاب وشابة في ليبيا.

وتناولت الورشة، طرق التوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وضبطها، بالطرق الحساسة للنوع الاجتماعي، بهدف تعزيز قدرات المجتمع في ليبيا.

وأشارت احدى المشاركات “أريج” من مدينة طبرق: “قبل هذه الدورة، لم يكن لدي أدنى فكرة عن تخزين الأسلحة أو عن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتدابير ضبطها. كانت هذه فرصة رائعة لأننا جميعا مهددون بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، على اختلاف أعمارنا ومناطقنا”.

وأعرب أحد المشاركين “عماد” من مدينة صبراتة، عن شكره لدائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام على هذه الفرصة، مشيرا أن الدورة تأتي في توقيت حرج، نحتاج فيه إلى أكبر قدر ممكن من برامج التوعية.

وأفاد “بركان” من مدينة سبها، وأحد المشاركين في الدورة، إن الورشة أتاحت له الفرصة لتعلّم كيفية التغلب على الصور النمطية، رغما من كونه يعيش في “بيئة معادية” ومدى قربه من الأخطار، إلا أنه لم أكن مدركا لمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

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