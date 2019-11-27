اخبار ليبيا الان

جويريني: ليبيا تعبتر “هدفًا استراتيجيًا” لإيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ليبيا بأنها تعدّ هدفا استراتيجيًا، بالنسبة لإيطاليا، وأن هذا الهدف ملتزمة به بلاده بأن يشهد الاستقرار.

وأوضح جويريني، خلال مؤتمر برلين الذي يُعقد حاليا في العاصمة الألمانية،  بقوله: “بالنسبة إلى ليبيا، هناك حاجة إلى مبادرة قوية من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، حتى يمكن استقرار البلاد”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، في حديثه، إن بلاده ملتزمة تماما بإنجاح مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك