جويريني: ليبيا تعبتر “هدفًا استراتيجيًا” لإيطاليا

وصف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ليبيا بأنها تعدّ هدفا استراتيجيًا، بالنسبة لإيطاليا، وأن هذا الهدف ملتزمة به بلاده بأن يشهد الاستقرار.

وأوضح جويريني، خلال مؤتمر برلين الذي يُعقد حاليا في العاصمة الألمانية، بقوله: “بالنسبة إلى ليبيا، هناك حاجة إلى مبادرة قوية من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، حتى يمكن استقرار البلاد”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، في حديثه، إن بلاده ملتزمة تماما بإنجاح مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

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