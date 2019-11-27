«عدل الوفاق» تدرس توفير مقر بديل لمعهد القضاء

تدرس وزارة العدل في حكومة الوفاق، مقترحا لتوفير مقر بديل للمعهد العالي للقضاء يتوفر فيه سكن للطلاب؛ وذلك كبديل مؤقت حتى استقرار الأوضاع، إذ أن المعهد يقع في منطقة اشتباكات، وقد تعرض إلى أضرار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمد لملوم، بعدد من الطلاب الملتحقين بالمعهد، الذي تحدثوا عن المخاطر التي تحول دون بدء الدراسة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأكد الوزير، في هذا السياق، مساعي الوزارة وجهودها من أجل تمكين الطلاب من الدراسة، وحل كافة الصعوبات؛ بما يوفر لهم بيئة آمنة للدراسة.

وكانت الوزارة وجهت بعمل صيانة لمقر المعهد، وتوفير كافة احتياجات الطلاب، إضافة إلى إعداد برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات مناهج القضاء المتقدمة.

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ويذكر أن الطلبة المقبولين للالتحاق بالمعهد من مختلف المحاكم الليبية، اجتازوا امتحانات القبول المقررة بنجاح منذ العام 2015، وظلوا قيد الانتظار بسبب وجود عراقيل سابقة حالت دون بدءهم بالدراسة.

ويعنى المعهد أيضا برفع كفاءة أعضاء الهيئات القضائية وأعوان القضاء، وإعطاء الدورات القانونية للباحثين والمستشارين في مختلف قطاعات الدولة.

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